Довгало о беспорядках в Вашингтоне: пришло время "ч" и для "судей"

Депутат Палаты представителей Ирина Довгало в своем Telegram-канале поделилась мнением относительно беспорядков в Вашингтоне, причиной которых стала тяжба за президентское кресло между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
Жизнь и время - два учителя. Жизнь учит нас правильно распоряжаться временем, время учит нас ценить жизнь.
Кто бы мог подумать, что именно те, кто во все времена учили всех и вся демократии, считали своим долгом поставить клеймо целым государствам - "не демократичное" , попадут в собственные сети.
Ну что ж, пришло время "ч" и для "судей", написала Ирина Довгало.
Сегодня не просто приковано внимание к "колыбели демократии"... Наверно пришло время снять маску...и показать всему миру, что и у вас,"господа демократы", есть свои проблемы с этой самой демократией.
"Защищать демократию" граждане страны принялись традиционными способами - громили, угрожали. И главное - общество раскололи на два полюса. Как говорят - вашим маслом по вашим губам...
Забыть боль так трудно — но ещё труднее помнить хорошее.
Счастье не оставляет шрамов. Мирные времена ничему нас не учат, подчеркнула депутат.
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