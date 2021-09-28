Довгало: народ – основа и фундаментальное понятие белорусской государственности

В Telegram-канале парламентарий пишет:"Кто определяет суверенитет Беларуси? Народ! Да, именно народ! Народ – основа и фундаментальное понятие белорусской государственности.Если вспомнить историю, что вместе с развитием общества, как правило, приходит развитие и систематизация законодательства. Почти в каждой стране мира есть так называемый Основной Закон, или Конституция. Конституцией признается такой закон, который в государстве имеет наивысшую юридическую силу. Наша страна не исключение.Статья 3 ныне действующей Конституции Республики Беларусь говорит о том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.Очевидно, что с течением времени меняется жизнь, меняются ее устои и устаревает ее законодательный контент — и тогда Конституцию нужно менять. Внесение изменений в Конституцию – это сложный, долгий и очень кропотливый процесс. Каждое слово, каждая фраза, каждая статья имеют свое значение. Ведь именно Конституция является основой, фундаментом для любых других законодательных актов. И скорее короткие, чем подробные должны быть нормы в Конституции. Содержательная часть, как мне кажется, должна быть описана абстрактно и широко, а процедуры должны соответствовать политическому опыту страны. А он у нас за последнее время ох какой богатый.... опыт… И явно есть предпосылки для изменения Основного Закона.Думаю, что многие согласятся, что те изменения, которые предлагаются сегодня для внесения в новую редакцию Конституции, были услышаны на диалоговых площадках, встречах с населением, приемах гражданах. Словом, везде, где был открытый разговор с людьми.Если Конституция вынесена на референдум, это значит, что каждый гражданин сопричастен к ее принятию. Это значит, что мнения граждан страны и каждого человека в отдельности имеют значение.И еще! Конституция нашей страны – это Конституция нашей страны! Это будет наш выбор!Когда-то Фридрих Энгельс сказал: где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий.И мы сделаем свой выбор! Для этого и будет референдум. Потому что у нас есть один интерес и одна цель – единство!"Фото: Таты Кавериной