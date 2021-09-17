Довгало: мы должны беречь единство и согласие в нашей стране как зеницу ока

В своем Telegram-канале парламентарий пишет:"Принцип "единство в многообразии" мне кажется очень важным. Поэтому гармоничное развитие отношений всегда должно быть одним из магистральных направлений в жизни каждого человека. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Кстати, не только славянских.Наша страна за один год, а это мизерный промежуток времени для истории, приобрела колоссальный опыт. Но сейчас очевидно, что и предстоящий период будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперёд.Я все время думаю, а что нужно для единства? И некоторые моменты мне кажутся очевидными.Как важно сегодня развивать культуру цивилизованного диалога, основанного на взаимоуважении. А ещё необходимо использовать историческое наследие и культурный потенциал страны.Видеть и творить добро! Замечать и наслаждаться красотой! Заниматься конкретным делом! Вот что очень важно. Отвергайте негатив. Говорите хорошее друг о друге, делайте добро друг другу, помогайте друг другу. Не скупитесь на добрые слова.Мы должны беречь единство и согласие в нашей стране как зеницу ока. Необходимо, чтобы все люди, независимо от возраста, социального статуса, осознавали значимость мира и согласия! Причем везде: в семье, в коллективе, в стране, в мире!Если мы хотим сохранить страну, если мы хотим быть счастливыми, мы обязаны укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство.Где согласие, там и счастье!С Днем народного единства, Беларусь!"Фото: Таты Кавериной