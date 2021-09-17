Довгало: мы должны беречь единство и согласие в нашей стране как зеницу ока

Сегодня наша страна первый раз отмечает День народного единства. Беларусь вошла в совершенно новую эпоху, несущую фундаментальные изменения во все сферы жизни. И сейчас, в условиях глобальной нестабильности и множества новых вызовов, нам нужно укрепить свои ценностные ориентиры, но этого мало. Нужно формировать четкий образ будущего. Таким мнением поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало.
В своем Telegram-канале парламентарий пишет:
"Принцип "единство в многообразии" мне кажется очень важным. Поэтому гармоничное развитие отношений всегда должно быть одним из магистральных направлений в жизни каждого человека. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Кстати, не только славянских.
Наша страна за один год, а это мизерный промежуток времени для истории, приобрела колоссальный опыт. Но сейчас очевидно, что и предстоящий период будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперёд.
Я все время думаю, а что нужно для единства? И некоторые моменты мне кажутся очевидными.
Как важно сегодня развивать культуру цивилизованного диалога, основанного на взаимоуважении. А ещё необходимо использовать историческое наследие и культурный потенциал страны.
Видеть и творить добро! Замечать и наслаждаться красотой! Заниматься конкретным делом! Вот что очень важно. Отвергайте негатив. Говорите хорошее друг о друге, делайте добро друг другу, помогайте друг другу. Не скупитесь на добрые слова.
Мы должны беречь единство и согласие в нашей стране как зеницу ока. Необходимо, чтобы все люди, независимо от возраста, социального статуса, осознавали значимость мира и согласия! Причем везде: в семье, в коллективе, в стране, в мире!
Если мы хотим сохранить страну, если мы хотим быть счастливыми, мы обязаны укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство.
Где согласие, там и счастье!
С Днем народного единства, Беларусь!"
Фото: Таты Кавериной