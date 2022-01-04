Довгало: Конституция – живой документ, нуждающийся в модернизации сообразно современным условиям и вызовам

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Изменить не значит сломать– подчеркнула она.Депутат указала на ключевой момент:По мнению Довгало, незыблемыми остаются три кита – социальная ориентированность, защита прав и свобод граждан и сохранение суверенитета страны.– задалась вопросом она.Фото Таты Кавериной