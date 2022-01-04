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  2. Довгало: Конституция – живой документ, нуждающийся в модернизации сообразно современным условиям и вызовам

Довгало: Конституция – живой документ, нуждающийся в модернизации сообразно современным условиям и вызовам

Таким мнением поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало в своем Telegram-канале.

Фото из архива

  Изменить не значит сломать

"Предлагаемые изменения и дополнения в Основной Закон страны носят исключительно эволюционный характер, – подчеркнула она. – Жизнь не стоит на месте. Разумеется, наша Конституция – это живой документ, нуждающийся в модернизации сообразно современным условиям, вызовам. Необходимость конституционных реформ диктуют как различные геополитические вызовы, так и общественные потребности. Наверное, не ошибусь, если отмечу, что до предлагаемых изменений часть наших граждан никогда к Конституции не обращалась. Но сейчас реально небывалый интерес к этому документу". 

Депутат указала на ключевой момент: 

"Конституция затрагивает практически все сферы жизни, но фундаментально, а это значит, что определяет ориентиры и направления для развития нашей страны. Именно сейчас есть все предпосылки для внесения изменений. И речь идет не о новой Конституции, а именно об изменениях и дополнениях".

По мнению Довгало, незыблемыми остаются три кита – социальная ориентированность, защита прав и свобод граждан и сохранение суверенитета страны.

"Разве не это является основой основ?  – задалась вопросом она. – А преамбула начинается со слов: "Мы, народ Республики Беларусь". Выбор будет делать и народ, и сам документ для народа". 

Фото Таты Кавериной
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