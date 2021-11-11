Довгало: категорическая позиция Польши и Литвы – не пропускать беженцев – ни к чему не приведет

Сама собой ситуация с беженцами на белорусско-польской границе не решится. Но есть инструмент для ее разрешения – переговоры. Об этом в своем телеграм-канале пишет член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало.

Ситуация на границе Беларуси с Польшей и Литвой стала главной темой не только госорганов, СМИ, но и простых людей, наших граждан.

Если учесть, что в течение многих лет именно Польша и Литва, как страны –представители ЕС, больше всех ратовали за соблюдение прав, свобод человека, уважение человеческого достоинства, взяв на себя миссию быть судьями для стран, которые, по их мнению, эти права не соблюдают, а это в первую очередь страны Союзного государства – Беларусь и Россия. Кстати, Устав ЕС пропагандирует в своей внешнеполитической деятельности эти же права. Но тогда именно Польша и Литва должны стать примером для выполнения этих постулатов, а не тут-то было. То, что мы видим на границе, не укладывается ни в какие международные нормы, не говоря о простом человеческом отношении к людям.

Кстати, сегодня в Польше День независимости. Вот только эта независимость – исключительно на бумаге. А по факту это страна-марионетка, которая самостоятельных решений не принимает.

Вот и вся демократия и права. Но долгое молчание ЕС по ситуации на границе было не просто удивительным, оно было пугающим. Но действия, предпринятые в последние дни, еще более удивительные. Это я о приостановлении упрощенного визового режима для официальных лиц нашей страны якобы как ответный шаг на действия Беларуси по проблемам миграционного кризиса. Это напоминает ситуацию, когда возле себя не видят бревна, а у соседа замечают тростинку.

Сегодня на улицах нашей столицы можно увидеть не одного беженца. Они заселяются в наши гостиницы, покупают предметы первой необходимости и продукты питания в наших магазинах –и благодарят белорусов за гостеприимство. Но цель у них одна – попасть в страны ЕС. И категорическая позиция Польши и Литвы – не пропускать беженцев, подтягивать войска к границам – ни к чему не приведет.

Время идет, необходимо принимать конкретное решение. Само собой ничего не решится. Но есть путь, о котором уже не говорит, а призывает Беларусь – садиться за стол переговоров.