Довгало: историческая память о Великой Отечественной войне выступает как ценностная основа национального самосознания и сплоченности наших людей

Таким мнением поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало.
В своем Telegram-канале парламентарий пишет:
"Годы учат многому, чего дни и не знают.
Сколько бы лет ни прошло, события Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти народной. Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению.
Все ужасы, которые только можно вообразить, связаны с этой войной: гибель близких, постоянные голод, холод, страх надвигающихся фашистов, страх и одновременно надежда, когда видели почтальона, несущего в своей сумке жизнь или смерть отца, мужа, сына...
И коснулась эта война каждой семьи.
Вот уже прошло более полугода, как Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа. Но расследование ведется не только Генеральной, но и областными, городскими, районными прокуратурами. Изначально прокуратура обозначила цель расследования – это установление фактов злодеяний немецко-фашистских оккупантов на территории бывшей БССР, а также ответственных за их совершение.
Кроме того, было заявлено, что "ныне здравствующие виновные в геноциде должны понести заслуженное наказание. Имена и умерших военных преступников должны быть преданы огласке. В рамках уголовного дела прокуратура реализует полномочия, предусмотренные соглашениями об оказании международной правовой помощи, в том числе по розыску, допросу и возможной выдаче обвиняемых".
Если учесть, что геноцид – это форма массового насилия, кстати, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую группу, то кто-то еще может сомневаться, являются ли действия немецких оккупантов геноцидом, есть ли состав преступления? Не сомневайтесь. Есть! И срока давности о геноциде белорусского народа нет.
Главная роль в уничтожении людей на оккупированных немцами территориях отводилась специально созданным карательным полицейским органам и войсковым формированиям нацистской организации СС.
Можно сколько угодно задавать вопросы, а почему раньше не возбуждали и т.д. Но ясно одно: в жизни нет ничего случайного, а все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в нужном месте...
Мы за эти годы научились многому. Возможно, и пафосно будет звучать, но историческая память о Великой Отечественной войне выступает как ценностная основа национального самосознания и сплоченности наших людей. В Год народного единства мы должны быть вместе. И вместе сохранить нашу память.
Ола, Озаричи, Хатынь, Красный Берег и еще более девяти тысяч сел и деревень, сожженных фашистами, пусть звучат набатом для всех.
А каждый день войны – это гибель, это подвиги, это память.
Сегодня 27 октября, именно в этот день 1941 года, защищая небо над Москвой, погиб летчик-истребитель Виктор Талалихин, именно он первым применил в воздушном бою ночной таран. А уже на следующий день он был награжден званием Героя Советского Союза. Это только маленький штрих к большой Победе над фашизмом. А одна из улиц в Гомеле названа его именем.
Для поколения людей, вступающих теперь в жизнь, минувшая война – это уже история, которую они изучают по книгам, написанным историками, и по воспоминаниям ее участников, которых остается с каждым днем все меньше. И от того, насколько объективно будут освещены в них причины, характер и последствия войны, во многом зависит верное представление о войне в целом.
Хотелось бы надеяться, что выводы сделаны и этот ад не повторится. Но это дело не только государства в целом, а каждого из нас".
Фото Таты Кавериной