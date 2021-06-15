Довгало: чемпионат Европы по футболу – это спортивные соревнования, а не арена политической борьбы

– написала депутат.Ирина Довгало вернулась к событиям прошлого. В конце XVIII века в США распространялись листовки с изображением стоящих на одном колене в молитве чернокожих мужчины и женщины, вопрошающих: «Разве я не человек и не брат? / Разве я не женщина и не сестра?»– подчеркнула она.Парламентарий пояснила, что в 1965 году после ареста десятков демонстрантов во время маршей протеста, борющихся за право голоса для чернокожих американцев, Лютер Кинг и его соратники преклонили колени, чтобы помолиться перед зданием суда округа Даллас. В результате борьба противников работорговли привела к отмене рабства, а протест Лютера Кинга – к принятию закона об избирательных правах, уравнявшего чернокожих с белым населением США. Это так, в двух словах об истории.– высказалась парламентарий.– высказалась Ирина Довгало.Фото Таты КАВЕРИНОЙ