Довгало: чемпионат Европы по футболу – это спортивные соревнования, а не арена политической борьбы

Такой мыслью поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало в своем Telegram-канале.
Сами придумали – сами преклонились, или Спорт вне политики
– Все в жизни складывается из мелочей, а потом, как правило, обрастает домыслами, нелепыми действиями и, того хуже, политическими объяснениями. Это я о коленопреклонениях футболистов. Стараюсь не высказывать свои комментарии, если нет убеждения. Но здесь не просто удивление… Давайте попытаемся вспомнить, откуда и когда пошло коленопреклонение, – написала депутат.
Ирина Довгало вернулась к событиям прошлого. В конце XVIII века в США распространялись листовки с изображением стоящих на одном колене в молитве чернокожих мужчины и женщины, вопрошающих: «Разве я не человек и не брат? / Разве я не женщина и не сестра?»
– Это был акт протеста против рабства, – подчеркнула она.
Парламентарий пояснила, что в 1965 году после ареста десятков демонстрантов во время маршей протеста, борющихся за право голоса для чернокожих американцев, Лютер Кинг и его соратники преклонили колени, чтобы помолиться перед зданием суда округа Даллас. В результате борьба противников работорговли привела к отмене рабства, а протест Лютера Кинга – к принятию закона об избирательных правах, уравнявшего чернокожих с белым населением США. Это так, в двух словах об истории.
Но вернемся в наше время…
– Жест коленопреклонения вернулся относительно недавно и уже имеет определенную политическую окраску. И что обидно, основную роль здесь сыграл СПОРТ. Игрок НФЛ США Колин Каперник в 2016 году во время исполнения национального гимна принципиально остался сидеть на скамейке, мотивируя свой поступок тем, что «я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных». Но!!! Ты же являешься членом сборной… Это значит, что ты нужен! Ты же вышел играть за эту страну… Она в тебя верит. И это не пафос, – высказалась парламентарий.
– Чемпионат Европы по футболу – это спортивные соревнования, а не арена политической борьбы. Никого не осуждаю и не одобряю. Просто пришли играть – играйте! И радуйте болельщиков! – высказалась Ирина Довгало.
Фото Таты КАВЕРИНОЙ
Опубликовано:
1148
Довгало: чемпионат Европы по футболу – это спортивные соревнования, а не арена политической борьбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter