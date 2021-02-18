Довгало: чем больше советчиков, тем меньше помощников

Наша страна не первый день находится в эпицентре внимания не только разных стран, но и множества общественных организаций, союзов и т.д. Надо признаться, что не только в свете политических событий, но и экономических направлений.И вот ведь интересно, что практически все не просто дают советы, а реально вмешиваются во внутренние дела нашей страны.Одно из последних, когда организация, которая создавалась для выработки мер по уменьшению военного противостояния и укрепления безопасности в Европе, а именно ОБСЕ, вдруг, а вообще, конечно же, не вдруг "обеспокоена" соблюдением обязательств по обеспечению прав и свобод средств массовой информации.Занятно, что никто не говорит о том, что так называемые журналисты также имеют свои цели и задачи. А вышеупомянутая организация "бдит свободы СМИ" абсолютно везде... Напомню, что в июне прошлого года их представители в очередной раз призвали власти, на этот раз США, обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты, происходящие в этой стране.Убеждаюсь в очередной раз, что вместо того, чтобы реально думать, как найти алгоритм решения проблем, одинаково видеть и давать оценку событиям, а не использовать двойные стандарты, пытаются найти "топор под лавкой".И еще одно убеждение: чем больше советчиков, тем меньше помощников.Не помогаете – ну тогда хоть не мешайте.