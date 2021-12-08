Довгало: Беларусь и Россия сильны своим созиданием

Один день, сегодня, но в разные годы…Ровно 30 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще в правительственной резиденции Вискули руководители Беларуси, России и Украины подписали соглашение о том, что что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". Разрушили.Немного истории: очевидно, что в 1990–1991 годах тогдашние лидеры США, ФРГ, Великобритании — Буш, Коль, Тэтчер — стремились к тому, чтобы Советский Союз ушел из Восточной Европы. Они помогали движениям в Прибалтике. В мартовском референдуме 1991 года о сохранении СССР не участвовала группа республик, и в первую очередь именно прибалтийские - Латвии, Литвы, Эстонии и несколько других даже не создали центральные республиканские комиссии референдума.Но устраивать зону непредсказуемого распада на огромной территории, где находилось ядерное оружие? Лидеры вышеупомянутой тройки стремились к падению коммунистического, как они называли режима, надеялись, что Советский Союз станет большим государством, устроенным по западным образцам. Будет периферийная капиталистическая многопартийная и, наверное, банановая республика. Ну, а уж представить, что произойдет в декабре 91-го года, мало кто мог. И снова задаюсь вопросами: сегодняшняя ситуация вокруг Беларуси и России ничего не напоминает, и кто еще может сомневаться, что история не повторяется…? Но развитие, как и природа не терпит пустоты.Шли годы, и с 1991 года начался новый, для каждой из 15 республик, свой этап развития. Плох он был или хорош, рассудит история и потомки. Но ясно одно, что в одиночку решать любые вопросы, а уж тем более политические и экономические гораздо сложнее. И кто, как ни самые близкие до духу страны – Беларусь и Россия станут на путь интеграции. И уже в феврале 1995 года в Минске был подписан двусторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.Спустя буквально один год, 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Ну, и аккордной точкой стало 8 декабря 1999 года, когда подписан Договор о создании Союзного государства.Но созидание было, есть и будет движущей силой. А, значит Беларусь и Россия сильны своим созиданием.Фото Таты Кавериной