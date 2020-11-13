Доступная вакцина предотвратит сочетанную инфекцию гриппа и коронавируса

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Так распорядилась природа, что вирусные инфекции передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, которые, как водится, самые распространенные и сложнее всего поддаются ограничительным мерам. Причиной опасности может быть что угодно, в том числе рукопожатия или поручни в общественном транспорте. К тому же для передачи вируса есть много способствующих факторов – нахождение в помещении большого количества людей, переохлаждение, снижение сопротивляемости организма, недостаток солнечного света. Все это может усугубляться редким проветриванием комнаты, нерегулярной влажной уборкой, несоблюдением правил личной гигиены и респираторного этикета. К тому же есть определенная прослойка восприимчивых людей, а штаммы постоянно меняются, особенно вирус гриппа.– объясняет Ирина Владимировна.Сравнивать прошлогоднюю и сегодняшнюю статистику заражений респираторными инфекциями пока рано. Но самое время авторитетно заявить: в 80–90 процентах случаев прививка помогает избежать гриппа.Нужно ли прививаться в этом году, если прививались в прошлом? Сейчас ни для кого не секрет, что вакцинация против гриппа – действенная мера борьбы с ним. Это нужно делать ежегодно, ведь специфический иммунитет сохраняется 9–12 месяцев. Ввиду постоянной изменчивости вируса к новому сезону формируется актуальная вакцина с учетом слежения за циркулирующими штаммами. Делая профилактический укол, защищаем себя, а также снижаем экономические потери – личные и государственные.Почему иммунизации в 40 процентов достаточно? Результаты многолетних наблюдений показывают, что это количество позволяет сформировать коллективный иммунитет и эффективно влияет на уровень заболеваемости, оптимально с позиции затрат и полученной пользы. Чем больше защищенных, тем ниже возможность заноса и распространения болезни среди непривитых.Поговорим о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы снизить риск заболевания. Они едины и на слуху, но повторить никогда не повредит. В первую очередь, советует специалист, избегайте контактов с больными людьми. Если заболел кто-то из родственников, то изолируйте его в отдельную комнату, при общении используйте средства индивидуальной защиты и чаще проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе. Обязательна регулярная влажная уборка, причем не только пола, но и всех горизонтальных поверхностей, в том числе компьютерной мышки, клавиатуры, телефона. В чем правила личной гигиены? Мыть руки по приходу с улицы, не трогать ими лишний раз лицо, не тереть глаза, соблюдать респираторный этикет, при чихании прикрывать рот салфеткой, предпочтительно одноразовой. Кашлять в сгиб локтя, чтобы не рассеивать инфекцию, и вести ЗОЖ, включая полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, обогащенное фруктами и овощами.Наиболее восприимчивы к ОРИ и гриппу дети до одного года, люди старше 65 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с иммунодефицитными состояниями, сахарным диабетом и другими тяжелыми патологиями. А самый распространенный путь внедрения вирусов – через носоглотку. Сначала вдыхаем их вместе с каплями влаги и пылью, через одни-двое суток они размножаются до той степени, что способны поражать организм. К примеру, к концу первых суток после заражения из одной вредной частицы получается более 1027. В результате легкие и другие органы не образуют защитный барьер, что способствует размножению бактерий. С этим и связано большинство осложнений.Отличительный признак – температура 38,5–39,0 °С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего, это другая инфекция.В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но насморка не бывает. Он может появиться только на 3–4-й день, и его причина не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.При температуре около нуля он сохраняется до месяца. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели. Зато обычное мыло убивает его, так же действуют высушивание и температура выше 70 °С.Поэтому, если самочувствие терпит, принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 °С, детям – 38,5 °С.Они действуют только на бактерии, с которыми вирусы ничего общего не имеют. Однако на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции иногда может присоединиться вторичная бактериальная. И только в такой ситуации врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков.В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Это не может вызвать болезнь, способно лишь простимулировать организм к выработке антител, что предотвращает инфицирование клетки и размножение штамма. Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения препарата или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины.Оптимальное для этого время – осенний период с сентября по ноябрь. Лучше всего прививаться за 2–3 недели до начала предполагаемой эпидемии. Если по каким-либо причинам не успели вовремя, это можно сделать и после начала эпидемии, но использовать исключительно вакцины с неживыми вирусами. Однако если прививка сделана инфицированному человеку, но клинические проявления пока не начались, то профилактика может оказаться неэффективной.Эпидемии гриппа были зафиксированы в различные исторические эпохи, первый достоверный источник о массовой вспышке датируется XII веком. Самая известная относительно современная пандемия произошла в 1918 году. Она быстро разошлась по всему миру и унесла более 20 миллионов жизней. Получила название «испанский грипп», хотя изначально возникла в военном лагере в Канзасе, США. Вирус распространялся весьма стремительно, поскольку войска были отправлены на кораблях в другие страны, включая Германию, Францию и Англию. И примерно в то же время аналогичный штамм распространился в Испании, поразив восемь миллионов человек, за что эпидемия и получила свое название. В дальнейшем заболевание охватило Африку, Южную Америку и Канаду. И за несколько месяцев «испанка» унесла больше жизней, чем «черная смерть» в Средневековье.