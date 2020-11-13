Доступная вакцина предотвратит сочетанную инфекцию гриппа и коронавируса

Почему острые респираторные инфекции распространяются настолько массово, а грипп среди них наиболее опасен? Какие правила профилактики самые основные и действенные? Нужно ли прививаться в этом году, если привился в прошлом? На эти и другие вопросы отвечает заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.
Фото: Александр Кулевский
Так распорядилась природа, что вирусные инфекции передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, которые, как водится, самые распространенные и сложнее всего поддаются ограничительным мерам. Причиной опасности может быть что угодно, в том числе рукопожатия или поручни в общественном транспорте. К тому же для передачи вируса есть много способствующих факторов – нахождение в помещении большого количества людей, переохлаждение, снижение сопротивляемости организма, недостаток солнечного света. Все это может усугубляться редким проветриванием комнаты, нерегулярной влажной уборкой, несоблюдением правил личной гигиены и респираторного этикета. К тому же есть определенная прослойка восприимчивых людей, а штаммы постоянно меняются, особенно вирус гриппа.
– Всему перечисленному сопутствует осенне-зимний период, когда наблюдается всплеск заболеваемости вирусными инфекциями. Готовясь к этому, именно до начала сезонного подъема проводим вакцинацию, – объясняет Ирина Владимировна. – Если другие инфекции протекают более легко, то грипп чаще других обостряет хронические заболевания, кроме того, он опасен серьезными осложнениями – пневмониями, отитами, менингитами, миокардитами и иными проявлениями заболеваний со стороны сердечно-сосудистой, выделительной и других систем организма. Именно осложнения могут быть причиной смерти.
Сравнивать прошлогоднюю и сегодняшнюю статистику заражений респираторными инфекциями пока рано. Но самое время авторитетно заявить: в 80–90 процентах случаев прививка помогает избежать гриппа.
Фото: Александр Кушнер
Нужно ли прививаться в этом году, если прививались в прошлом? Сейчас ни для кого не секрет, что вакцинация против гриппа – действенная мера борьбы с ним. Это нужно делать ежегодно, ведь специфический иммунитет сохраняется 9–12 месяцев. Ввиду постоянной изменчивости вируса к новому сезону формируется актуальная вакцина с учетом слежения за циркулирующими штаммами. Делая профилактический укол, защищаем себя, а также снижаем экономические потери – личные и государственные.
Почему иммунизации в 40 процентов достаточно? Результаты многолетних наблюдений показывают, что это количество позволяет сформировать коллективный иммунитет и эффективно влияет на уровень заболеваемости, оптимально с позиции затрат и полученной пользы. Чем больше защищенных, тем ниже возможность заноса и распространения болезни среди непривитых.
Поговорим о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы снизить риск заболевания. Они едины и на слуху, но повторить никогда не повредит. В первую очередь, советует специалист, избегайте контактов с больными людьми. Если заболел кто-то из родственников, то изолируйте его в отдельную комнату, при общении используйте средства индивидуальной защиты и чаще проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе. Обязательна регулярная влажная уборка, причем не только пола, но и всех горизонтальных поверхностей, в том числе компьютерной мышки, клавиатуры, телефона. В чем правила личной гигиены? Мыть руки по приходу с улицы, не трогать ими лишний раз лицо, не тереть глаза, соблюдать респираторный этикет, при чихании прикрывать рот салфеткой, предпочтительно одноразовой. Кашлять в сгиб локтя, чтобы не рассеивать инфекцию, и вести ЗОЖ, включая полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание, обогащенное фруктами и овощами.
Наиболее восприимчивы к ОРИ и гриппу дети до одного года, люди старше 65 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с иммунодефицитными состояниями, сахарным диабетом и другими тяжелыми патологиями. А самый распространенный путь внедрения вирусов – через носоглотку. Сначала вдыхаем их вместе с каплями влаги и пылью, через одни-двое суток они размножаются до той степени, что способны поражать организм. К примеру, к концу первых суток после заражения из одной вредной частицы получается более 1027. В результате легкие и другие органы не образуют защитный барьер, что способствует размножению бактерий. С этим и связано большинство осложнений.
Фото: Алексей Столяров
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1. Гриппа без высокой температуры не бывает
Отличительный признак – температура 38,5–39,0 °С с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее всего, это другая инфекция.
2. При гриппе нет насморка
В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но насморка не бывает. Он может появиться только на 3–4-й день, и его причина не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.
3. Вирус гриппа не боится мороза
При температуре около нуля он сохраняется до месяца. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели. Зато обычное мыло убивает его, так же действуют высушивание и температура выше 70 °С.
4. Таблетки от жара помогают вирусу распространяться по организму
Поэтому, если самочувствие терпит, принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 °С, детям – 38,5 °С.
5. Грипп не лечится антибиотиками
Они действуют только на бактерии, с которыми вирусы ничего общего не имеют. Однако на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции иногда может присоединиться вторичная бактериальная. И только в такой ситуации врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков.
Фото: Иван Яриванович
6. Прививка от гриппа не вызывает заболевания
В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Это не может вызвать болезнь, способно лишь простимулировать организм к выработке антител, что предотвращает инфицирование клетки и размножение штамма. Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения препарата или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые неприятные последствия от введения вакцины.
7. После начала эпидемии вакцинацию проводить поздно?
Оптимальное для этого время – осенний период с сентября по ноябрь. Лучше всего прививаться за 2–3 недели до начала предполагаемой эпидемии. Если по каким-либо причинам не успели вовремя, это можно сделать и после начала эпидемии, но использовать исключительно вакцины с неживыми вирусами. Однако если прививка сделана инфицированному человеку, но клинические проявления пока не начались, то профилактика может оказаться неэффективной.
КСТАТИ
Эпидемии гриппа были зафиксированы в различные исторические эпохи, первый достоверный источник о массовой вспышке датируется XII веком. Самая известная относительно современная пандемия произошла в 1918 году. Она быстро разошлась по всему миру и унесла более 20 миллионов жизней. Получила название «испанский грипп», хотя изначально возникла в военном лагере в Канзасе, США. Вирус распространялся весьма стремительно, поскольку войска были отправлены на кораблях в другие страны, включая Германию, Францию и Англию. И примерно в то же время аналогичный штамм распространился в Испании, поразив восемь миллионов человек, за что эпидемия и получила свое название. В дальнейшем заболевание охватило Африку, Южную Америку и Канаду. И за несколько месяцев «испанка» унесла больше жизней, чем «черная смерть» в Средневековье.
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