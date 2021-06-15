На основании уведомлений налоговых органов Министерство информации ограничило доступ к 80 интернет-ресурсам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной для данного решения стали нарушения законодательства об игорном бизнесе, зарегистрированные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и Минска.
– Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось 80 интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения. В этот перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор, – добавили в Мининформе.
Фото: БЕЛТА
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Доступ к 80 сайтам виртуальных казино и букмекерских контор ограничен
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