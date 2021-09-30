Достигший океана лавовый поток на Пальме образовал остров шириной более 0,5 км

Достигший океана лавовый поток из вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) сформировал невысокий остров шириной по меньшей мере 500 метров, передает ТАСС.
По информации вулканолога высшего совета по научным исследованиям Испании Висента Солера, контакт лавы с водой, который произошел в ночь с 28 на 29 сентября, стал причиной образования "невысокого острова шириной более полукилометра". Телерадиокомпания RTVE уточнила, что падение раскаленной вулканической массы в океан увеличило площадь Пальмы примерно на 10 га. При этом вода вокруг новообразованной территории приобрела новый цвет.
Ранее сообщалось, что контакт лавы с соленой водой может вызвать взрывы и выбросы вредных газов. Правительство призвало жителей ряда муниципалитетов оставаться дома, а также запретило судам входить в акваторию на расстояние около 4 тысяч метров из соображений безопасности. Согласно сведениям местных властей, в настоящий момент извержение вулкана не повлияло на качество воздуха на Пальме.