Достигший океана лавовый поток на Пальме образовал остров шириной более 0,5 км

По информации вулканолога высшего совета по научным исследованиям Испании Висента Солера, контакт лавы с водой, который произошел в ночь с 28 на 29 сентября, стал причиной образования "невысокого острова шириной более полукилометра". Телерадиокомпания RTVE уточнила, что падение раскаленной вулканической массы в океан увеличило площадь Пальмы примерно на 10 га. При этом вода вокруг новообразованной территории приобрела новый цвет.Ранее сообщалось, что контакт лавы с соленой водой может вызвать взрывы и выбросы вредных газов. Правительство призвало жителей ряда муниципалитетов оставаться дома, а также запретило судам входить в акваторию на расстояние около 4 тысяч метров из соображений безопасности. Согласно сведениям местных властей, в настоящий момент извержение вулкана не повлияло на качество воздуха на Пальме.