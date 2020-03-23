Доставка продуктов и лекарств для одиноких пожилых и инвалидов будет бесплатной

Сегоднярассказала, что эта помощь будет полностью бесплатной. Договора оказания услуг с территориальным центром соцобслуживания населения составляться не будут. Речь идет именно о доставке, а не об обеспечении продуктами питания, их приобретение за счет средств заявителя, конкретизировала глава ведомства.В целях обеспечения безопасности пожилых граждан от возможных мошенников доставка продуктов питания организована по специальному алгоритму. Все работники соцслужб ежедневно контролируют свое состояния здоровья, два раза в день измеряют температуру тела в начале и конце рабочего дня, их обеспечивают медицинскими масками, перчатками, растворами для дезинфекции рук.Услуга работает с конца прошлой недели и будет актуальна до те пор, пока актуальны рекомендации медиков по ограничению посещения мест массового скопления людей. В выходные уже поступали заявки, сообщила Ирина Костевич. Но пока шквала заявок не наблюдается.