Социальные службы страны в конце прошлой недели объявили о том, что на период неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом они готовы оказать услуги по доставке лекарств и продуктов на дом одиноким пожилым и инвалидам.
Фото: БЕЛТА
Сегодня министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что эта помощь будет полностью бесплатной. Договора оказания услуг с территориальным центром соцобслуживания населения составляться не будут. Речь идет именно о доставке, а не об обеспечении продуктами питания, их приобретение за счет средств заявителя, конкретизировала глава ведомства.
В целях обеспечения безопасности пожилых граждан от возможных мошенников доставка продуктов питания организована по специальному алгоритму. Все работники соцслужб ежедневно контролируют свое состояния здоровья, два раза в день измеряют температуру тела в начале и конце рабочего дня, их обеспечивают медицинскими масками, перчатками, растворами для дезинфекции рук.
Услуга работает с конца прошлой недели и будет актуальна до те пор, пока актуальны рекомендации медиков по ограничению посещения мест массового скопления людей. В выходные уже поступали заявки, сообщила Ирина Костевич. Но пока шквала заявок не наблюдается.
Опубликовано:
239
Доставка продуктов и лекарств для одиноких пожилых и инвалидов будет бесплатной
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...