SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. «Досье Пандоры»: фирмы, дивиденды и три квартиры Зеленского в Лондоне

«Досье Пандоры»: фирмы, дивиденды и три квартиры Зеленского в Лондоне

Хайповые темы приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Так какие виды на собранный урожай в Беларуси? И кто и почему собрал с полей самый богатый урожай критики? Смотрите в рубрике "Антифейк" на ОНТ.

Подписаться

У британской судебной системы должны бы появиться претензии к Тони Блэру: он ушел от уплаты крупного налога при покупке через офшор дома в Лондоне. Цена вопроса – 6 миллионов фунтов с небольшим хвостиком. И это при том, что политик десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Пикантность добавляет президент Зеленский. Выяснилось, что он не на шутку замешан в непрозрачных схемах.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы