«Досье Пандоры»: фирмы, дивиденды и три квартиры Зеленского в Лондоне

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У британской судебной системы должны бы появиться претензии к Тони Блэру: он ушел от уплаты крупного налога при покупке через офшор дома в Лондоне. Цена вопроса – 6 миллионов фунтов с небольшим хвостиком. И это при том, что политик десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Пикантность добавляет президент Зеленский. Выяснилось, что он не на шутку замешан в непрозрачных схемах.