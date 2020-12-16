Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» в первом матче после отставки Фавра

«Боруссия» достаточно уверенно прошла групповой раунд Лиги чемпионов, по итогам которого набрала 13 очков из 18 возможных и финишировала на первом месте в своей группе впереди итальянского «Лацио», бельгийского «Брюгге» и российского «Зенита». Вполне себе в рабочем порядке шли дела «шмелей» и в Бундеслиге, где они находятся среди лидеров. Однако с конца ноября дортмундцы попали в полосу неудач (три матча без побед – два поражения, одна ничья), что подтолкнуло руководство клуба к радикальным мерам. В выходные, после разгрома от «Штутгарта» (1:5), в отставку с поста наставника «Боруссии» был отправлен Люсьен Фавр. И к матчу против «Вердера» команду в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера готовил Эдин Терзич.Кардинально что-то изменить в игре «черно-желтых» он попросту не мог из-за нехватки времени. Однако важной победы они добились.Португальский защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру открыл счет в поединке на 12-й минуте.Примерно на исходе получаса игры Кевин Мевальд восстановил равновесие.Но гости все-таки вырвали викторию. Ее им принес Марко Ройс, отличившийся на 78-й минуте.Еще три встречи 13-го тура Бундеслиги, сыгранные накануне, принесли такие результаты: «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 3:3, «Штутгарт» – «Унион Берлин» – 2:2, «Герта» – «Майнц» – 0:0. Пять матчей тура состоятся сегодня вечером.Во главе турнирной таблицы идет «Байер» (25 очков), ближайшими преследователями которого являются «Бавария» (24), «Лейпциг» (24), дортмундская «Боруссия» (22) и «Вольфсбург» (21).