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Дортмундская «Боруссия» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов накануне определился девятый участник 1/8 финала. К «Баварии», «Манчестер Сити», «Порту», «Ливерпулю», «Челси», «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусу», которые квалифицировались в плей-офф ранее, присоединилась дортмундская «Боруссия».

Радость игроков «Боруссии» после гола в ворота «Лацио»

Место в нокаут-раунде вице-чемпион Германии забронировал за собой, сыграв вничью с итальянским «Лацио» – 1:1 (это группа «F»). Рафаэл Геррейру, расстрелявший ворота гостей с близкого расстояния, вывел дортмундцев вперед на 44-й минуте. На 67-й минуте они пропустили от своего бывшего игрока Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти. Но и ничейного исхода «Боруссии» хватило для того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

В еще одной встрече этого квартета «Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел болезненное поражение от бельгийского «Брюгге» – 0:3, после чего лишился даже шансов на третье место, дающее право выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

Для «Краснодара», в отличие от «Зенита», накануне все сложилось как нельзя лучше. Команда белорусского защитника Александра Мартыновича, который, кстати, отыграл всю игру и был одним из лучших в составе «быков», одолела на своем поле французский «Ренн» – 1:0 и гарантировала себе место в плей-офф ЛЕ. А в еще одном матче группы «E» английский «Челси» благодаря четырем забитым мячам Оливье Жиру нокаутировал в гостях испанскую «Севилью» – 4:0. 

В группе «G» очередных побед добились фавориты. Испанская «Барселона» разгромила венгерский «Ференцварош» – 3:0. А итальянский «Ювентус» с таким же счетом взял верх над киевским «Динамо». Лидер туринского коллектива Криштиану Роналду в этой игре забил 750-й мяч в своей карьере (за клуб и сборную).

Криштиану Роналду

Наконец, в группе «H» французский ПСЖ благодаря голевому дублю Неймара обыграл в гостях английский «Манчестер Юнайтед» – 3:1. А турецкий «Истанбул Башакшехир» в сверхрезультативном поединке уступил на своем поле немецкому «Лейпцигу» – 3:4. Нельзя не отметить, что в этой группе перед матчами последнего тура интрига живее всех живых. На два билета в плей-офф претендуют «МЮ», «Пари Сен-Жермен» и «Лейпциг», имеющие по девять очков.
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Фото: РЕЙТЕР
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