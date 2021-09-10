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  2. Дорожную разметку в Минске в ночь на 11 сентября нанесут на 4 участках

Дорожную разметку в Минске в ночь на 11 сентября нанесут на 4 участках

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 11 сентября будут осуществляться на четырех участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Согласно сведениям КУП "СМЭП Мингорисполкома, в ночь на 11 сентября планируется нанесение дорожной разметки на 18-м км внутреннего кольца МКАД, участке от 18-го до 20-го км внешнего кольца МКАД; ул. Жудро; ул. Чайлытко и Логойском тракте.

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.

Фото: pixabay.com
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