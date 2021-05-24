На пяти участках дорог столицы 24 мая будут наносить дорожную разметку. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожные работы по нанесению разметки будут проходить на развязке МКАД – ул. Тимирязева, на развязке МКАД – аквапарк, на развязке МКАД – ул. Мазурова, ул. Притыцкого, ул. Матусевича.
Госавтоинспекция советует учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Фото: pixabay.com
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Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на пяти участках
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