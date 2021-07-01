Дорожные работы по нанесению разметки сегодня будут проводить на семи участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", 1 июля наносить дорожную разметку будут на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Ротмистрова, ул. Алеся Бачило, пос. Радужный, ул. Неманская, ул. Слободская, ул. Уборевича и ул. Максима Танка.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
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Дорожную разметку в Минске нанесут на семи участках 1 июля
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