Дорожную разметку в Минске 8 октября нанесут на 13 участках

Дорожные работы по нанесению разметки 8 октября будут проводиться на тринадцати участках улично-дорожной сети Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках: ул. Одинцова от ул. Тимошенко до ул. Лобанка, ул. Всехсвятская, ул. Купревича, ул. Васнецова, ул. Кулешова, пер. 2-й Юношеский, ул. Крупской, велопереезды на пр. Независимости, ул. Мазурова, ул. Жудро, пер. Козлова, участок ул. Нестерова от ул. Ангарской до ул. Илимской и ул. Янки Мавра.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Фото: pixabay.com