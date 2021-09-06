Дорожную разметку ночью нанесут на 13 участках в Минске

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 7 сентября будут осуществляться на 13 участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Работы будут проводиться на Логойском тракте; участке ул.Янковского от ул.Шаранговича до ул.Ширмы; ул.Киреенко; ул.Тышкевичей; ул.Щорса; Игуменском тракте; ул.Кижеватова; ул.Мястровской; ул.Ильянской; ул.Мясникова, ул.Короля, пр.Любимова; участке ул.Сухаревской от ул.Лобанка до ул.Панченко.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
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