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Дорожную разметку 4 ноября нанесут на шести участках в Минске

Дорожные работы по нанесению разметки 4 ноября будут проводиться на шести участках улично-дорожной сети Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на ул. Некрасова, ул. Казинца, ул. Серова, ул. Кабушкина, ул. Малинина и ул. Тимошенко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.

Фото: pixabay.com
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