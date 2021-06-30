Дорожные работы по нанесению разметки будут осуществляться на восьми участках улично-дорожной сети столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации КУП "СМЭП Мингорисполкома" 30 июня запланировано нанесение дорожной разметки на ул. Алеся Бачило, пос. Радужный, ул. Неманская, ул. Слободская, ул. Рафиева, ул. Машиностроителей и ул. Максима Танка.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
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Дорожную разметку 30 июня нанесут на восьми участках Минска
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