Дорожную разметку 21 октября нанесут на 11 участках Минска

Дорожные работы по нанесению разметки 21 октября будут проводиться на 11 участках улично-дорожной сети столицы. Это следует из информации, размещенной в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", 21 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети Минска: ул. Белецкого, перекресток пр. Жукова – ул. Железнодорожная, Бетонный проезд, ул. Лещинского, ул. Каменногорская, пер. Тихий, Логойский тракт, ул. Малинина, ул. Неманская, участок пер. Михайловского от ул. Кирова до ул. Ленинградской и ул. Стариновская.
Госавтоинспекция обращает внимание на эту информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута.
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