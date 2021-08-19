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Дорожную разметку 19 августа нанесут на трех участках в Минске

Дорожные работы по нанесению разметки 19 августа будут осуществляться на трех участках улично-дорожной сети Минска. Это следует из информации, размещенной в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома, сегодня дорожную разметку нанесут на следующих участках улично-дорожной сети столицы: ул. Турова, участок ул. Янки Лучины от Игуменского тракта до ул. Турова, развязка МКАД – ул. Чижевских.

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.

Фото: pixabay.com
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