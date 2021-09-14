Дорожную разметку 14 сентября нанесут на трех участках в Минске

Дорожные работы по нанесению разметки 14 сентября будут проходить на трех участках улично-дорожной сети столицы. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Чайлытко, ул. Голодеда и ул. Жудро.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
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