Меморандум о сотрудничестве подписали Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». В рамках меморандума подписана дорожная карта по приведению в соответствие с нормами ЕАЭС регистрационных досье.
Стратегией развития «Производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов» предусмотрен переход к требованиям ЕАЭС в части регистрации лекарственных средств. Так, специалистам предстоит привести фармпроизводства в соответствие с требованиями надлежащей производственной практики ЕАЭС и организовать их инспектирование. Помимо того, будут проведены дополнительные испытания лекарств (химико-фармацевтические, доклинические, клинические (биоэквивалентные). Мероприятия по переходу включены в стратегии развития организаций участников холдинга до 2025 года.
Специалисты Управляющей компании сформировали план-график подачи регистрационных досье на лекарственные препараты. В период с 2021-го по 2025 год запланирована регистрация в соответствии с требованиями ЕАЭС около 1,6 тысячи новых лекарственных препаратов.
Фото: архив БЕЛТА
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Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
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