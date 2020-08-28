Члены Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии ЕЭК на состоявшемся вчера заседании обсудили дорожную карту по гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в нефтяной сфере. Стороны согласились с проектом документа и приняли согласованное решение о его дальнейшем рассмотрении на Совете ЕЭК и Высшем Евразийском экономическом совете. Планируется, что документ будет утвержден до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Подготовка дорожной карты предусмотрена Программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза. Предполагается, что проведение гармонизации законодательства будет включать в том числе обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков и применение общих принципов и методов тарифообразования в отношении услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках общих рынков.
Участники заседания также обсудили ход работы над проектом Соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и выполнения мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа союза.
Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки порядка осуществления биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств союза, и другие темы.
Как подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических направлений развития союза. Комиссия совместно с государствами-членами ведет интенсивную работу по реализации планов мероприятий по формированию общих рынков.
Фото: eurasiancommission.org
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Дорожную карту по гармонизации законодательства в ЕАЭС в нефтяной сфере примут до конца года
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