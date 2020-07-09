Дорожники, художники, фасовщики – на Гомельщине набирает обороты студотрядовское движение

С 8 июня в Добруше трудятся студенты Белорусского государственного университета транспорта в качестве дорожных рабочих 2-го разряда. Ребята занимаются благоустройством и озеленением территории.

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В Мозыре сервисный студенческий отряд «Дали XXI века» расписывает стену при входе в столовую Мозырского педагогического университета имени И. П. Шамякина.

В Новобелицком районе Гомеля группа студентов Гомельского университета имени Ф. Скорины трудится в составе молодежного производственного отряда в ОАО «Гомельский мясокомбинат» в качестве расфасовщиков мясопродуктов в одном из колбасных цехов предприятия.

– Всего в Гомельской области территориальными комитетами союза молодежи подписано 159 договоров на трудовую занятость в составе студотрядов различного профиля. Это более чем 2000 рабочих мест. Уже успешно приступили к работе и отработали более 1000 человек в 80 отрядах, – привели статистику в Гомельском областном комитете БРСМ.