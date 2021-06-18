Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович потребовал, чтобы профильные службы заменили устаревшие абонентские почтовые ящики в столице ко Дню города, информирует БЕЛТА.
– В жилых многоквартирных домах Минска необходимо заменить более 21 тыс. почтовых ящиков. Проводим обследование таких элементов и при необходимости их реконструкции, пытаемся связаться с собственником ящика напрямую для оповещения его об оплате услуги по его замене. Если не получается так, оставляем в почтовых ящиках информацию. Однако по большей части население не реагирует и не желает менять ящики, – отметил начальник участка технического обслуживания центра по техническому обслуживанию производства "Минская почта" Вадим Сквернюк.
Александр Дорохович добавил, что работу по замене устаревших абонентских почтовых ящиков важно активизировать.
– Создание чистоты, уюта, комфорта в столице – наша работа и миссия. Все сталкиваются с трудностями во время выполнения этих задач, но мы должны их преодолевать для того, чтобы минчане жили в красивом городе. Привлекайте другие службы для помощи по замене ящиков и общению с населением для оплаты услуги установки нового. Чтобы к сентябрю, в частности к Дню города, комплекс данных работ выполнили в полном объеме, – уточнил заместитель председателя Мингорисполкома.
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Дорохович поручил провести замену устаревших почтовых ящиков в столице ко Дню города
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