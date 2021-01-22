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Дорохович поручил отладить работу по информированию населения о нештатных ситуациях

В столице необходимо отладить информирование населения о происходящих в сфере ЖКХ авариях и ЧС, других нештатных ситуациях. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

Этой зимой почти каждую неделю в Минске происходят нештатные ситуации. Для крупного мегаполиса, как любого сложного живого организма, это неизбежно, подчеркнул Александр Дорохович. И практика показывает, что за последние пять лет удалось постепенно минимизировать их возникновение. Но из этих ситуаций нужно выносить уроки.

– Что мы видим? Первое – нет информирования. Когда "Минскводоканал" в прошлом году начал первым давать информацию о нештатных ситуациях, отношение к этому населения и СМИ стало совсем другим. Поэтому надо отладить работу по информированию. Мгновенно на сайте, в своих Telegram-каналах давать предварительную информацию о том, что и где произошло, – сказал зампред горисполкома. – Во-вторых, необходимо по каждой ситуации провести работу над ошибками, чтобы в следующий раз быть готовыми к подобным случаям и уметь их предвосхищать, оперативно устранять последствия.

По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни в Партизанском районе, а накануне – в Московском, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур (с минусовой до нуля градусов и более). В промерзлой земле сети не выдерживали.

– Прошу занести в протокол заседания: перепроверить все слабые места. Это касается не только наших крупных организаций, но и ЖЭУ, – заключил зампред. 
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