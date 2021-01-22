Дорохович поручил отладить работу по информированию населения о нештатных ситуациях

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БЕЛТА

Этой зимой почти каждую неделю в Минске происходят нештатные ситуации. Для крупного мегаполиса, как любого сложного живого организма, это неизбежно, подчеркнул Александр Дорохович. И практика показывает, что за последние пять лет удалось постепенно минимизировать их возникновение. Но из этих ситуаций нужно выносить уроки., – сказал зампред горисполкома. –По поводу конкретно порывов в теплосетях, которые произошли в последние дни в Партизанском районе, а накануне – в Московском, Александр Дорохович основной причиной назвал резкий перепад температур (с минусовой до нуля градусов и более). В промерзлой земле сети не выдерживали., – заключил зампред.