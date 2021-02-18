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  2. Дорохович: до воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега

Дорохович: до воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега

Убрать залежавшийся на улицах Минска снег должны до воскресенья. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы Беларуси, информирует БЕЛТА.


– До воскресенья столица должна быть полностью очищена от залежавшегося снега. В этом направлении уже проведена большая работа, но проблемные места остались, поэтому надо приложить усилия. Если для более эффективной уборки снега надо привлекать людей, просите население, – обратился к руководителям администраций и коммунальных служб Александр Дорохович.

Кроме того, заместитель председателя поблагодарил жителей Минска за оказанную помощь в уборке снега. Александр Дорохович также напомнил, что качественная очистка будет в том случае, если автомобилисты уберут с дорог припаркованные транспортные средства. Если же просьба не будет услышана, машины из запрещенных мест эвакуируют.

Фото: БЕЛТА
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