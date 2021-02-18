Убрать залежавшийся на улицах Минска снег должны до воскресенья. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы Беларуси, информирует БЕЛТА.
– До воскресенья столица должна быть полностью очищена от залежавшегося снега. В этом направлении уже проведена большая работа, но проблемные места остались, поэтому надо приложить усилия. Если для более эффективной уборки снега надо привлекать людей, просите население, – обратился к руководителям администраций и коммунальных служб Александр Дорохович.
Кроме того, заместитель председателя поблагодарил жителей Минска за оказанную помощь в уборке снега. Александр Дорохович также напомнил, что качественная очистка будет в том случае, если автомобилисты уберут с дорог припаркованные транспортные средства. Если же просьба не будет услышана, машины из запрещенных мест эвакуируют.
Фото: БЕЛТА
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Дорохович: до воскресенья Минск должен быть полностью очищен от залежавшегося снега
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