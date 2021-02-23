103‑я Витебская отдельная гвардейская воздушно‑десантная бригада славится не только своими боевыми победами, но и офицерскими династиями

День защитников Отечества — особенный праздник для всех представителей сильного пола, подчеркивающий исконное мужское предназначение — оборонять родную землю. Теплые поздравления с пожеланиями силы и мужества, звучащие в этот день в их адрес, лишь отчетливее напоминают об этом. Корреспонденты нашей газеты встретились с династией военных, где служба стала традицией, а защита Родины — лучшей профессией.







Эрнест Юпатов.



В правильности своего выбора молодой человек не сомневается и с удовольствием рассказывает о своей профессии, ее сложностях и особенностях. Монотонного сидения за компьютером в ней точно нет. В современном мире у военного должен быть широкий кругозор, обширный комплекс умений и навыков, а практическое мастерство и боевая подготовка оттачиваются во время регулярных учений.







Династии военнослужащих: Эрнест и Вячеслав Юпатовы, Валерий и Максим Прусовы.



Сыну Эрнеста два года. Пока малыш растет, молодой родитель делится своим опытом, знаниями и отношением к жизни со школьниками и трудными подростками. Они — частые гости в 103-й бригаде. «Когда видишь, как загораются глаза ребят, меняется их отношение к окружающему миру, мировоззрение, появляется твердая гражданская позиция, понимаешь, что потраченные мной усилия того стоили», — подчеркивает офицер.

















«Никто, кроме нас!» — без сомнений отвечает и его сын Максим, командир взвода радиационной, химической и биологической защиты 103-й бригады. Для него эти слова наполнены глубоким смыслом:



Эрнест Юпатов в свои 27 лет — начальник информационного центра 103‑й Витебской отдельной гвардейской воздушно‑десантной бригады. С выбором военной стези он определился еще мальчишкой, когда проводил время вместе с отцом в расположении части:Вопрос об опасности избранной профессии его не смущает:Хотя должен отметить, что если прошлым поколениям приходилось отстаивать свою независимость, проливая кровь, то в наше время главные войны ведутся в информационном пространстве. И цена победы в них высока — это умы нашей молодежи, детей. Не потерять их возможно только одним способом — с детства воспитывать в них патриотизм. Это чувство любви к Родине станет главным ориентиром в жизни, который не даст им сбиться с верного пути.С гордостью смотрит на сына полковник Вячеслав Евгеньевич Юпатов. В бригаде он прослужил на разных должностях 19 лет. Начал службу заместителем командира роты, уходил уже с должности начальника штаба бригады. Последние несколько лет служил в Министерстве обороны. После выхода на пенсию работает в облвоенкомате. Секрет воспитания настоящего мужчины и гражданина прост и всем известен, улыбается он: «Во все времена это был и остается личный пример».Согласен с этими словами еще один старший представитель этой семьи — Валерий Трофимович Прусов, родной дядя Эрнеста. Старший прапорщик в отставке более чем с 40-летним стажем в силовых структурах, он завершал свою службу также в 103-й мобильной бригаде, поэтому с удовольствием вновь прохаживается по знакомым местам, осматривает экспонаты музея, вспоминает разные случаи из жизни.С волнением Валерий Трофимович говорит о нынешних событиях в Беларуси, с горечью отзывается о тех, кто выходит на улицы, будучи марионетками в политических играх. Свою страну он готов отстаивать, даже с оружием в руках: «Кто, если не мы?»