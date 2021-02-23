103‑я Витебская отдельная гвардейская воздушно‑десантная бригада славится не только своими боевыми победами, но и офицерскими династиями

День защитников Отечества — особенный праздник для всех представителей сильного пола, подчеркивающий исконное мужское предназначение — оборонять родную землю. Теплые поздравления с пожеланиями силы и мужества, звучащие в этот день в их адрес, лишь отчетливее напоминают об этом. Корреспонденты нашей газеты встретились с династией военных, где служба стала традицией, а защита Родины — лучшей профессией.
Эрнест Юпатов.
Эрнест Юпатов в свои 27 лет — начальник информационного центра 103‑й Витебской отдельной гвардейской воздушно‑десантной бригады. С выбором военной стези он определился еще мальчишкой, когда проводил время вместе с отцом в расположении части:
— Школьником поставил перед собой цель стать военным, целенаправленно готовился и сделал все возможное, чтобы ее достичь. Причем хотел строить свою карьеру именно в Витебске. Во‑первых, за детские годы это место стало уже родным. Во‑вторых, воздушно‑десантные войска, правопреемниками которых являются силы специальных операций, и в те годы, и сейчас высоко держат свой престиж, что тоже сыграло свою роль.
В правильности своего выбора молодой человек не сомневается и с удовольствием рассказывает о своей профессии, ее сложностях и особенностях. Монотонного сидения за компьютером в ней точно нет. В современном мире у военного должен быть широкий кругозор, обширный комплекс умений и навыков, а практическое мастерство и боевая подготовка оттачиваются во время регулярных учений.
Династии военнослужащих: Эрнест и Вячеслав Юпатовы, Валерий и Максим Прусовы.
Вопрос об опасности избранной профессии его не смущает:
— Я четко знал, куда шел, и понимал всю ответственность. Это было мое осознанное решение.
Хотя должен отметить, что если прошлым поколениям приходилось отстаивать свою независимость, проливая кровь, то в наше время главные войны ведутся в информационном пространстве. И цена победы в них высока — это умы нашей молодежи, детей. Не потерять их возможно только одним способом — с детства воспитывать в них патриотизм. Это чувство любви к Родине станет главным ориентиром в жизни, который не даст им сбиться с верного пути.
Сыну Эрнеста два года. Пока малыш растет, молодой родитель делится своим опытом, знаниями и отношением к жизни со школьниками и трудными подростками. Они — частые гости в 103-й бригаде. «Когда видишь, как загораются глаза ребят, меняется их отношение к окружающему миру, мировоззрение, появляется твердая гражданская позиция, понимаешь, что потраченные мной усилия того стоили», — подчеркивает офицер.
Согласен с этими словами еще один старший представитель этой семьи — Валерий Трофимович Прусов, родной дядя Эрнеста. Старший прапорщик в отставке более чем с 40-летним стажем в силовых структурах, он завершал свою службу также в 103-й мобильной бригаде, поэтому с удовольствием вновь прохаживается по знакомым местам, осматривает экспонаты музея, вспоминает разные случаи из жизни.
С волнением Валерий Трофимович говорит о нынешних событиях в Беларуси, с горечью отзывается о тех, кто выходит на улицы, будучи марионетками в политических играх. Свою страну он готов отстаивать, даже с оружием в руках: «Кто, если не мы?»
«Никто, кроме нас!» — без сомнений отвечает и его сын Максим, командир взвода радиационной, химической и биологической защиты 103-й бригады. Для него эти слова наполнены глубоким смыслом:
— Всегда знал, что свяжу свою жизнь с армией и буду военным. Решение созрело, когда еще был ребенком, а отец называл меня маленьким прапорщиком. И со временем это решение только укрепилось. Оно сложилось из осознания себя как мужчины, ответственности, которая лежит на моих плечах перед своей семьей и Родиной. Надеюсь, семейные традиции продолжат и наши дети.
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