SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Доработан проект соглашения об образовании Совета руководителей избирательных органов государств СНГ

Доработан проект соглашения об образовании Совета руководителей избирательных органов государств СНГ

Во вторник, 14 декабря, состоялось дополнительное заседание экспертной группы по вопросу образования Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. Информация об этом размещена на сайте Исполнительного комитета СНГ.


В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Участники заседания рассмотрели замечания и предложения, поступившие от Беларуси, Кыргызстана и России. С их учетом эксперты доработали и согласовали текст проекта соглашения, который будет направлен для внутригосударственного согласования. После завершения этой процедуры проект соглашения в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ.


В пресс-службе Исполкома СНГ напомнили, что инициатива создания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ принадлежит Узбекистану. Предполагается, что совет будет заниматься обеспечением сотрудничества между избирательными органами стран Содружества и содействовать совершенствованию избирательного процесса в государствах с учетом накопленного ими опыта в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами. В состав совета войдут руководители центральных избирательных органов государств СНГ.

Фото: cis.minsk.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы