Дефицит витамина D может привести к развитию более тяжелой формы коронавируса. Однако данное полезное вещество не снижает риски заражения. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Сам по себе витамин D не снижает риски. Уже у больного человека исходно низкий уровень названого полезного вещества является дополнительным фактором заражения, поэтому врачи восполняют пациентам витамин D до нормального уровня, – сказал медик.
Вместе с тем Александр Мясников добавил, что при нормальном уровне данного вещества дополнительный прием специальных препаратов не требуется.
– Уровень витамина D можно изменить. Это зависит от иммунитета и от того, как человек сопротивляется вирусу, который попадает в носоглотку при дыхании, – обратил внимание специалист.
Александр Мясников подчеркнул, что в большинстве случаев вирус, в том числе и COVID-19, проникает в организм воздушно-капельным путем. Поэтому в качестве профилактики болезней необходимо соблюдать специальные меры, которые включают применение капель и спреев, повышающих иммунитет.
Фото: pixabay.com
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Дополнительный прием витамина D снижает риск заражения COVID-19? Объяснил врач
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