В столице России до 29 июня будут действовать ограничения на работу фуд-кортов и на посещение заведений, работающих ночью, детских площадок в парках и игровых комнат. Данное решение предусмотрено указом, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин, информирует ТАСС.
– Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем, – сообщил мэр.
Отмечается, что по 29 июня приостановят обслуживание посетителей в фуд-кортах, к тому же будет ограничено посещение детских игровых комнат, а также зоопарков. С 23:00 до 6:00 в Москве продолжит действовать приостановка оказания гостям и жителям столицы услуг общественного питания. Исключения предусмотрены для обслуживания навынос, организации зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.
Кроме того, Сергей Собянин заявил, что будет ограничено количество посетителей некоторых мероприятий. В помещениях, в которых будут проходить зрелищные события, не должно быть более тысячи посетителей.
– Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум тысячей человек, – обратил внимание мэр.
Вместе с тем Сергей Собянин отметил, что фан-зоны для болельщиков решено закрыть.
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Дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса продлят до 29 июня в Москве
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