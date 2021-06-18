Дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса продлят до 29 июня в Москве

сообщил мэр.Отмечается, что по 29 июня приостановят обслуживание посетителей в фуд-кортах, к тому же будет ограничено посещение детских игровых комнат, а также зоопарков. С 23:00 до 6:00 в Москве продолжит действовать приостановка оказания гостям и жителям столицы услуг общественного питания. Исключения предусмотрены для обслуживания навынос, организации зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.Кроме того, Сергей Собянин заявил, что будет ограничено количество посетителей некоторых мероприятий. В помещениях, в которых будут проходить зрелищные события, не должно быть более тысячи посетителей.обратил внимание мэр.Вместе с тем Сергей Собянин отметил, что фан-зоны для болельщиков решено закрыть.