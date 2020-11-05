Доплеровский метеорологический радиолокатор заработает завтра в аэропорту Бреста. Об этом sb.by рассказали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Фото носит иллюстративный характер
Развитие сети радиолокаторов, а сеть метеорологических радиолокаторов состоит из доплеровских метеорологических радиолокаторов в аэропортах Минска, Гомеля, Витебска, Гродно и Бреста, позволит повысить качество прогнозов, отмечает первый заместитель министра ведомства Болеслав Пирштук.
- Создание единого радиолокационного поля является основой информационно-технологической платформы Белгидромета, объединившей в единое информационное поле данные радаров Белгидромета и сопредельных стран. Объединенные карты метеоявлений, интенсивности осадков, высоты верхней границы облачности и т.д. обновляются каждые 10 минут. Это позволяет оперативно реагировать на изменения синоптической обстановки и своевременно прогнозировать неблагоприятные и опасные явления. Данный инструмент можно с уверенностью назвать одним из элементов системы обеспечения национальной безопасности, предназначенной для ее эффективного функционирования.
Напомним, модернизация метеооборудования проводится в рамках поручения Главы государства и согласно Плану мероприятий по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу на 2018-2020 годы (Дорожная карта). В конце 2018 и в августе 2020 годов также были введены в эксплуатацию метеорологические радиолокаторы в аэропортах Витебска и Гродно.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
447
Доплеровский метеорологический радиолокатор заработает завтра в аэропорту Бреста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter