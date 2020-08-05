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Донецкий «Шахтер» вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В футбольной Лиге Европе определились два первых участника четвертьфинальной стадии. Ими стали донецкий «Шахтер» и «Копенгаген».




В первой игре 1/8 финала, сыгранной еще до приостановки футбольного сезона, «Шахтер» победил немецкий «Вольфсбург» в гостях – 2:1, что давало украинскому клубу стратегическое преимущество перед ответной встречей. «Горняки» вышли бы в следующий раунд в случае ничьей или даже поражения со счетом 0:1. Однако они не стали довольствоваться малым. И прошли дальше, добившись разгромной виктории.

«Шахтер» имел ощутимое преимущество, что красноречиво отражает статистика: удары – 16:9, в створ ворот – 9:2, угловые – 6:5, процент владения мячом – 52 на 48. Но при этом сумел склонить чашу весов в свою сторону лишь на самом излете поединка.



Голевой дубль оформил Жуниор Мораэс (89-я минута, 90+3), а еще один раз отличился Манор Соломон (90+1). 

Стоит отметить, что по ходу второго тайма с поля были удалены два футболиста. На 67-й минуте прямую красную карточку перед собой увидел защитник «Шахтера» Давид Хочолава. А через пару минут после этого второе предупреждение, обернувшееся удалением, схлопотал защитник гостевой команды Джон Брукс.



В еще одном ответном матче 1/8 финала, завершившемся к настоящему времени, датский «Копенгаген» взял верх над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» – 3:0 (Йонас Винн, 4, 53, с пенальти, Расмус Фальк, 62). Таким образом, датчане с лихвой поквитались с турками за поражение в Стамбуле (0:1) и завоевали билет в четвертьфинал.

Несколько позже сегодня еще состоятся матчи «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК и «Интер» – «Хетафе». А на завтра запланированы встречи «Байер» – «Рейнджерс», «Базель» – «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» и «Севилья» – «Рома».


Этот розыгрыш Лиги Европы был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Начиная с четвертьфинального этапа все противостояния будут состоять из одного матча, а игры «Финала восьми» примут лишь четыре немецких города: Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

В прошлом году второй по значимости еврокубковый турнир выиграл «Челси», разгромивший в чисто британском финале «Арсенал» – 4:1. А самой титулованной командой Кубка УЕФА / Лиги Европы является испанская «Севилья», имеющая пять титулов.
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Фото: РЕЙТЕР
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