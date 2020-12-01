Домик Деда Мороза в парке Горького начнет работу 23 декабря

В управлении «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» пояснили, что пообщаться с Дедушкой в парке можно будет до 7 января. В день открытия его вместе со Снегурочкой можно увидеть в 12:00, после чего двери сказочного жилища будут открыты с 10:30 до 18:30. Исключение – 1 января, в праздничный день зимний царь планирует поздравлять гостей с 12:00. А уедет волшебник с длинной белой бородой 7 января в 15:00.– рассказала начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки УП «Минскзеленстрой» Лидия Вежновец.В праздничные и выходные дни встречать детишек будет и Снегурочка. Помимо традиционных поздравлений, мальчишки и девчонки получат еще и сладкие подарки. Но только при условии, если расскажут новогоднее стихотворение или исполнят песню.Лидия Вежновец также поделилась, что некоторые школы и детские сады уже изъявили желание посетить домик.Стоимость посещения с прошлого года не изменилась: в праздничные дни – 25 рублей с семьи с одним ребенком, в будние – 22. Цена для групп рассчитывается в зависимости от их размеров. Обещают, что все ребята будут окружены вниманием и получат много позитивных эмоций.