Домашняя собака спасла хозяев от мучительной смерти

В городе Гаррисберг в США пес разбудил хозяев во время пожара, чем спас их от мучительной гибели. Об этом пишет сайт телеканала Kelo-TV.

Мэйси, скриншот из видео Kelo-TV

В воскресенье, 5 июля, из-за салюта случилось возгорание в частном доме. Пламя быстро разошлось по зданию и перебросилось на соседний дом. Громкие хлопки напугали черного двухлетнего лабрадора Мэйси, который там жил. Собака стала лаять и разбудила спящих людей.

Хозяйка пса Сара Бонер проснулась, когда Мэйси прыгнул на нее. «Сначала я не поняла, что случилось. Затем услышала два громких хлопка и подумала, что кто-то до сих пор запускает фейерверки», – рассказала Бонер. Собака не успокаивалась, поэтому американка решила узнать, что напугало животное..

«Я посмотрела в окно и заметила, что соседний дом горит», – вспоминает Бонер. Женщина вызвала спасателей, а затем вместе с семьей покинула дом. Сейчас в доме идет ремонт. Сара рада, что благодаря преданному и умному псу никто не пострадал.