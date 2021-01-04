Дома у минчанина живут 19 удавов. Вот зачем ему это нужно

Девятнадцать экзотических змей живут дома у жителя столицы Андрея Соломахо, сообщает «Минск-Новости».
Питомцы неядовитые. Их владелец рассказывает, что змей очень удобно держать дома. Они не шумят, не требуют такой заботы, как коты и собаки. Он также поделился, что змеи любят питаться замороженными мышами. Своих питомцев минчанин кормит один раз в месяц. Еще змей не нужно выгуливать и каждый день чистить за ними лоток.
Единственные траты на их содержание – покупка самого питомца и террариума. Цены на змей варьируются от 50 до 1000 долларов, все зависит от породы.
По словам минчанина, его дочь «выросла вместе со змеями». Рептилии очень любят девочку и всегда приползают к ней.
А еще животные приносят мужчине прибыль. Он сдает их в аренду для фотосъемок, квестов, корпоративов и розыгрышей.
Фото: pixabay.com
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