О продолжении сотрудничества Министерства труда и социальной защиты и Посольства Республики Корея в Беларуси рассказали на сайте Министерства труда и социальной защиты.
Сообщается, что на днях Посольство Республики Корея в Республике Беларусь передало на безвозмездной основе 33 прибора для фильтрации воздуха от болезнетворных бактерий, инфекции и пыли. Рециркуляторы (на общую сумму около 25 тысяч рублей) получат 4 дома-интерната г. Минска, Брестской и Минской областей.
Министерство туда и социальной защиты выразило благодарность Посольству Республики Корея в Республике Беларусь за оказанную помощь и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Фото: БЕЛТА
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Дома-интернаты получили 33 бактерицидных рециркулятора воздуха от Республики Корея
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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