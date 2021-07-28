В Токио идут летние Олимпийские игры, каждый день в рамках соревнований разыгрываются десятки наград. Рассказываем, сколько у каких стран медалей и кто борется за лидерство в мировом рейтинге по итогам 28 июля.
Инфографика: olympics.com
Знаете выражение «дома и стены помогают»? В случае с Японией эта поговорка точно работает: страна-хост Олимпиады третий день подряд возглавляет медальный зачет по итогам состязаний. Японские атлеты завоевали 13 золотых наград. Интересный факт: 6 из них – заслуга дзюдоистов, а 2 – скейтбордистов. Также спортсмены из Страны восходящего солнца принесли в национальную копилку 4 серебряные медали и 5 бронз.
На втором месте расположился Китай: 12 золота, 6 серебра и 9 бронз (дальше – в формате 12/6/9). На третьей ступени пьедестала находятся США – 11/11/9.
Также в десятку лидеров входят Россия (7/10/6), Австралия (6/1/9), Великобритания (5/6/5), Южная Корея (4/2/5), Германия (3/2/5), Франция (3/2/3) и Нидерланды (2/6/3).
Если судить по общему числу медалей, на первом месте – США. Американцы завоевали уже 31 медаль. 27 наград – у китайских спортсменов. На счету россиян 23 награды, а вот у японцев 22.
Всего в списке 57 номеров (некоторые места делятся между рядом стран с одинаковыми результатами). Беларусь в рейтинге пока не представлена. Из наших соседей в медальном зачете, кроме России, есть: Латвия (28 место, 1 золото), Польша (43 место, 1 серебро) и Украина (52 место, 3 бронзы).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях 28 июля на Играх читайте в нашем обзоре.
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Дома и стены помогают: японцы третий день подряд удерживают первенство в медальном зачете Олимпиады
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