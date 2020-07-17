Дом-столбик в жилом столичном комплексе «Аркадия» сдадут в августе

Во втором из двух жилых зданий бывшего долгостроя «Тамбаза» – доме-стене – возобновились работы, сообщает Минск-Новости.

В доме-столбике жилого столичного комплекса «Аркадия» уже прошел предварительный показ квартир дольщикам, высотку планируют сдать в августе.

– Удалось сохранить и даже чуть улучшить архитектурный облик дома. Например, нижняя часть ограждения лоджий сделана из стекла с зеркальным отливом, которое скрывает все, что находится на балконе. Это обеспечивает жителям определенную приватность, – отметил директор УКС Советского района Валерий Минченков.

Что касается четвертой очереди комплекса, куда входит дом-стена бывшего долгостроя «Тамбаза», то там завершилась экспертиза архитектурного проекта, получено положительное заключение. Готовность объекта составляет 44%, работы там уже возобновились. Строители надеются достроить здание в конце 2021 года.