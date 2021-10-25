Дом из «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу

Скриншот кадра фильма

По сюжету кинокартины в доме проживала главная героиня Нэнси Томпсон.В двухэтажном доме в голландском колониальном стиле есть три спальни, четыре ванные комнаты и отдельная прачечная. Для гостей на территории особняка имеется отдельное здание с беседкой.Отмечается, что внутри дома ничто не напоминает о жутких событиях фильма.