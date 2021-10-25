SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Дом из «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу

Дом из «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу

Дом, в котором проходили съемки фильма «Кошмар на улице Вязов» 1984 года выставили на продажу за 3,25 миллиона долларов. Об этом информирует телеканал «Известия». 

Скриншот кадра фильма

По сюжету кинокартины в доме проживала главная героиня Нэнси Томпсон. 

В двухэтажном доме в голландском колониальном стиле есть три спальни, четыре ванные комнаты и отдельная прачечная. Для гостей на территории особняка имеется отдельное здание с беседкой. 

Отмечается, что внутри дома ничто не напоминает о жутких событиях фильма.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы