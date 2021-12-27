Доля вводимого с господдержкой жилья в Минске к 2025 году составит 27,5%

Среди вводимых домов доля тех, которые возводятся с господдержкой для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должна увеличиваться: в 2021 году – 124 тыс. кв. м, в 2022-м – 135 тыс. кв. м. и далее плюс 10 тыс. кв. м ежегодно.Предполагается, что реализация комплекса мероприятий программы позволит обеспечить строительство жилья, в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий и строящихся с господдержкой, также возведение социального и арендного жилья.На мероприятия будут направляться средства местного и республиканского бюджетов, кредиты банков, средства из иных законных источников (населения, организаций). Прогнозируется, что по итогам 2021 года эта сумма на строительство для очередников составит 1350 млн рублей и, ежегодно увеличиваясь на 20 млн рублей, достигнет 1430 млн рублей. На строительство арендного жилья сумма из республиканского бюджета, средств организаций, полученных от предоставления арендного жилья, в этом году должна превысить 20,8 млн рублей, в 2022-м она составит 16,9 млн рублей и далее будет увеличиваться почти до 19 млн рублей в 2025 году.На возведение помещений социального пользования из местного бюджета по итогам текущего года должно быть выделено почти 3 млн рублей. Также программой предусматривается финансирование строительства энергоэффективных электрических домов, жилья в городах-спутниках, возведения или приобретения жилья для отселения граждан из сносимой ветхой застройки; выделение субсидий и оказание иной финансовой поддержки отдельным категориям минчан, которые покупают, строят или реконструируют жилье.Из средств городской инвестпрограммы будут финансироваться проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к домам с господдержкой.