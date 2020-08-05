Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БелАЗа выросла до 41%

Несмотря на сложную ситуацию в мировой горнодобывающей промышленности, в условиях нестабильности рынков карьерной техники Белорусский автомобильный завод выполнил июльский бизнес-план по такому важному показателю, как объем отгрузки готовой продукции, сообщает пресс-служба предприятия.





Там отметили, что дает свои плоды целенаправленная работа по диверсификации экспорта.

За январь – июль текущего года БелАЗу удалось осуществить настоящий прорыв в увеличении сегмента дальнего зарубежья в общем объеме экспортных поставок своей продукции, отметили на предприятии. «Доля стран дальнего зарубежья в отгрузке по итогам семи месяцев года превысила 41 % (+33,6 процентного пункта к уровню аналогичного периода прошлого года) – это максимальный показатель за всю историю развития предприятия в сравнении с годовыми значениями», – говорится в сообщении.





Серьезно диверсифицировать экспортные поставки заводу удалось благодаря продажам своей продукции в 14 стран дальнего зарубежья – Индию, Монголию, Алжир, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину и другие.

Всего же продукция предприятия поставлялась в этом году в 21 страну мира, на экспорт поставлено 89% выпущенной продукции. Больше всего в экспортных поставках пришлось на долю России – 34,2%.

Среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является вторым в истории БелАЗа значением после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов, проинформировали на предприятии.





Там добавили, что в настоящее время прорабатываются вопросы поставки техники БелАЗа до конца 2020 года в Узбекистан, Казахстан, Украину, Армению, а также на внутренний рынок.

Уже запланирована отгрузка техники БелАЗа в Индонезию, Сербию, Индию, Алжир, Монголию, ЮАР, Боснию и Герцеговину.

«Таким образом, с учетом ожидаемого объема экспорта доля стран дальнего зарубежья может приблизится к 45% в общем объеме отгрузки», – подытожили в пресс-службе предприятия.