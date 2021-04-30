Доля сектора связи и информатизации в ВВП Беларуси за I квартал составила 7,5%

Фото:

pixabay.com

Отмечается, что в первом квартале текущего года в отрасли сохранилась благоприятная конъюнктура, создающая спрос на услуги, что позволило обеспечить рост доходов и выполнение прогнозных показателей. По секции "Информация и связь" добавленная стоимость составила 2,7 млрд рублей, обеспечен темп роста добавленной стоимости на уровне 103,5%.В целом по стране доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили более 1 млрд рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 104,9%.В Минсвязи подчеркнули, что в I квартале 2021 года сохранилась стабильная положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг вырос за этот период на 4%.