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  2. Доля продукции АПК в экспорте Беларуси составила около 17%

Доля продукции АПК в экспорте Беларуси составила около 17%

Доля продукции агропромышленного комплекса в экспорте Беларуси составила около 17%. Такая информация размещена в Telegram-канале Минсельхозпрода.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что организациями Беларуси в январе–июле 2021 года поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 3,5 млрд долларов, или 109,6% к уровню соответствующего периода 2020 года. Прирост валютной выручки к аналогичному периоду 2020 года составил 309 млн долларов. Внешнеторговое сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере 1,1 млрд долларов.

В ведомстве подчеркнули, что структура экспорта формируется с учетом внешнего спроса на рынках сбыта, то есть экспорт отдельных товаров может снижаться при увеличении объемов по другим товарным позициям. 
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