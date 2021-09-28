Доля продукции АПК в экспорте Беларуси составила около 17%

Фото:

pixabay.com

Отмечается, что организациями Беларуси в январе–июле 2021 года поставлено на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 3,5 млрд долларов, или 109,6% к уровню соответствующего периода 2020 года. Прирост валютной выручки к аналогичному периоду 2020 года составил 309 млн долларов. Внешнеторговое сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере 1,1 млрд долларов.В ведомстве подчеркнули, что структура экспорта формируется с учетом внешнего спроса на рынках сбыта, то есть экспорт отдельных товаров может снижаться при увеличении объемов по другим товарным позициям.