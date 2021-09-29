Доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте ЕАЭС в третьи страны достигла 32%

Доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте ЕАЭС в третьи страны выросла на 3,4 процентного пункта и составила почти 32 процента. Об этом свидетельствует аналитика торгового блока Комиссии на основе данных за семь месяцев текущего года. Поставки такого рода товаров ЕАЭС за рубеж увеличились более чем на 50 процентов к уровню прошлого года – до 90 миллиардов долларов, сообщила во время брифинга официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

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– Что касается удельного веса несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме взаимной торговли, то он также вырос – до 76,6 процента, или на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение поставок составило почти 30 процентов: с 21 до 27 миллиардов долларов. При этом в обоих случаях положительную динамику можно наблюдать в торговле всех государств союза.

При этом, по словам официального представителя ЕЭК, продолжают расти цены производителей промышленной продукции в ЕАЭС. В августе по сравнению с июлем они выросли на 1,4 процента и почти на 25 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.

– Рост цен произошел главным образом за счет их значительного увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – почти на 48 процентов. Наибольший прирост цен в этой сфере наблюдался в Казахстане и России. При этом в Кыргызстане цены снизились.

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